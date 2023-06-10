В Германии выяснили, какую роль Польша сыграла в терактах на "Северных потоках"
WSJ: В ФРГ не нашли улик о причастности Польши к терактам на "Северных потоках"
В Германии изучают улики, указывающие на то, что диверсанты, подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", использовали Польшу как оперативную базу. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно данным расследования, Польша была "центром материально-технического обеспечения и финансирования" диверсионных атак. При этом, как отмечается в материале газеты, немецкие власти за неимением доказательств уже опровергли причастность властей соседней страны к ЧП на газопроводах.
"Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания", — приводит WSJ слова представителя нацбезопасности Польши.
Также в статье сообщается, что немецкие следователи нашли следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев на яхте "Андромеда", которая могла быть использована для организации подрывов на газопроводах. К тому же было зафиксировано, что она зашла в польские воды.
Ранее немецкое расследование установило, что для диверсий применялся октоген. Вещество было доставлено к месту взрыва на арендованной яхте "Андромеда". Кроме того, сообщалось, что правоохранители вышли на след исполнителя теракта. Утверждалось, что одним из них мог быть военнослужащий ВСУ.
Как уже рассказывал Лайф, диверсии на "Северных потоках" произошли в сентябре прошлого года. Пока европейские представители до сих пор не могут найти подозреваемых, за них их работу сделал американский журналист Сеймур Херш. Он выяснил, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон. К такому же выводу пришёл и президент России Владимир Путин. При этом сами американские власти вину не признали и переложили её на некую проукраинскую группировку.
ТАСС / Zuma