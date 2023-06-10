В Германии выяснили, какую роль Польша сыграла в терактах на "Северных потоках"

В Германии изучают улики, указывающие на то, что диверсанты, подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", использовали Польшу как оперативную базу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным расследования, Польша была "центром материально-технического обеспечения и финансирования" диверсионных атак. При этом, как отмечается в материале газеты, немецкие власти за неимением доказательств уже опровергли причастность властей соседней страны к ЧП на газопроводах.

"Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания", — приводит WSJ слова представителя нацбезопасности Польши.

Также в статье сообщается, что немецкие следователи нашли следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев на яхте "Андромеда", которая могла быть использована для организации подрывов на газопроводах. К тому же было зафиксировано, что она зашла в польские воды.