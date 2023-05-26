Октоген и украинцы на "Андромеде": СМИ узнали выводы германского следствия об атаках на "Северные потоки"

Германские следователи считают, что для диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года применялось вещество октоген, который доставили к месту взрыва на арендованной яхте "Андромеда". Среди главных подозреваемых — некие украинцы. О выводах следствия узнал журнал Spiegel.

По данным источников издания, немецкие специалисты уверены в том, что яхту "Андромеда", о которой стало известно ранее, использовали для атак. В кабине были обнаружены следы взрывчатого вещества — октогена. Он легче тротила, что позволяет перевозить его на таком лёгком судне.