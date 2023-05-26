Октоген и украинцы на "Андромеде": СМИ узнали выводы германского следствия об атаках на "Северные потоки"
Spiegel: Для атак на "Северные потоки" использовался октоген
Германские следователи считают, что для диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года применялось вещество октоген, который доставили к месту взрыва на арендованной яхте "Андромеда". Среди главных подозреваемых — некие украинцы. О выводах следствия узнал журнал Spiegel.
По данным источников издания, немецкие специалисты уверены в том, что яхту "Андромеда", о которой стало известно ранее, использовали для атак. В кабине были обнаружены следы взрывчатого вещества — октогена. Он легче тротила, что позволяет перевозить его на таком лёгком судне.
Также Spiegel уточняет, что Федеральная разведывательная служба Германии получила от спецслужб стран-партнёров "многочисленные сведения" о том, что исполнителями теракта, скорее всего, являются украинцы. И сейчас следствие в ФРГ выясняет, какие именно украинцы совершили взрывы: неподконтрольная Киеву группировка или спецслужбы Незалежной. Кстати, по сведениям издания, немецкие специалисты считают крайне маловероятным сценарий, при котором диверсии организовала российская сторона.
Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. Пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.