В ВМС Дании раскрыли, на чём диверсанты сбежали после подрыва "Северных потоков"
Исполнители теракта на "Северных потоках" могли скрыться на подводном аппарате
Исполнители теракта на "Северных потоках" могли скрыться с места преступления на быстроходном подводном аппарате, пишет Bloomberg со ссылкой на версию водолаза ВМС Дании. Он считает, что находящееся на поверхности судно привлекло бы слишком много внимания, учитывая длительный характер совершённой диверсии.
Причём речь идёт о технике, имеющейся на вооружении у современных военно-морских сил, а сам поиск трубопроводов и установка взрывчатки без точных координат и систем слежения стал бы сложной задачей. В ВМС Дании подтвердили обоснованность этой теории, а в полиции королевства, ответственной за расследование, и разведке комментарии дать отказались.
Агентство подчеркнуло, что публичное взаимодействие стран, затронутых инцидентом, было незначительным. Так, датские и шведские водолазы не помогали друг другу и не обменивались уликами, а возможный подводный потенциал стран "остаётся источником взаимного недоверия и подозрений".
Напомним, журналист Сеймур Херш заявил об имевшихся у США планах шантажировать Россию подрывом "Северных потоков" для предотвращения проведения СВО на Украине. Сам Херш является автором расследования, в котором прямо говорится о вине Вашингтона в теракте. По его данным, взрывчатка была заложена летом 2022 года, а привели её в действие норвежцы. Американские власти свою вину отрицают, а позже появились данные о якобы вине во всём Украины.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard