В ВМС Дании раскрыли, на чём диверсанты сбежали после подрыва "Северных потоков"

Исполнители теракта на "Северных потоках" могли скрыться с места преступления на быстроходном подводном аппарате, пишет Bloomberg со ссылкой на версию водолаза ВМС Дании. Он считает, что находящееся на поверхности судно привлекло бы слишком много внимания, учитывая длительный характер совершённой диверсии.

Причём речь идёт о технике, имеющейся на вооружении у современных военно-морских сил, а сам поиск трубопроводов и установка взрывчатки без точных координат и систем слежения стал бы сложной задачей. В ВМС Дании подтвердили обоснованность этой теории, а в полиции королевства, ответственной за расследование, и разведке комментарии дать отказались.