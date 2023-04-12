Трамп ушёл от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Бывший американский лидер Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста телеканала Fox New о том, кто стоит за взрывом на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре 2022 года. Вместо этого он заявил, что Россия этого точно не делала.