ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 02:14

Трамп ушёл от ответа на вопрос, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Бывший американский лидер Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста телеканала Fox New о том, кто стоит за взрывом на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре 2022 года. Вместо этого он заявил, что Россия этого точно не делала.

"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать. Могу сказать, кто этого не делал — Россия", — подчеркнул Трамп.

По его словам, Вашингтон обвинил Москву в подрыве собственных газопроводов, однако очевидно, что Россия этого не делала.

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Ранее стало известно, что Вашингтон планировал шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", чтобы предотвратить проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, который ранее выпустил расследование о взрывах на трубопроводах. По его данным, именно водолазы США летом 2022 года заложили взрывчатку, а через три месяца её привели в действие норвежцы. В Вашингтоне вину за подрыв не признали и обвинили в этом Украину.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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