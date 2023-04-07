NYT: На связываемой с подрывом "Северных потоков" яхте нашли следы взрывчатки

Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на "Северных потоках" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, сообщает The New York Times . Напомним, именно на этом судне, согласно мнению официального следствия, и передвигались некие проукраинские диверсанты.

По данным издания, местный портовый рабочий, который попросил не называть его имени, заявил, что якобы неоднократно пытался заговорить с экипажем яхты на немецком и английском языке, но в ответ ему молча вручили плату за стыковку. Также следователи выяснили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.