NYT: На связываемой с подрывом "Северных потоков" яхте нашли следы взрывчатки
Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на "Северных потоках" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, сообщает The New York Times. Напомним, именно на этом судне, согласно мнению официального следствия, и передвигались некие проукраинские диверсанты.
"Три немецких чиновника сообщили NYT, что следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки", — говорится в материале.
По данным издания, местный портовый рабочий, который попросил не называть его имени, заявил, что якобы неоднократно пытался заговорить с экипажем яхты на немецком и английском языке, но в ответ ему молча вручили плату за стыковку. Также следователи выяснили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.
Ранее в ряде СМИ появилась версия о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки, причём западные спецслужбы якобы знали об этом. Позже была найдена якобы та самая яхта, которой воспользовались преступники. В Кремле считают эти публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard