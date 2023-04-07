ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 11:37

NYT: На связываемой с подрывом "Северных потоков" яхте нашли следы взрывчатки

Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на "Северных потоках" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, сообщает The New York Times. Напомним, именно на этом судне, согласно мнению официального следствия, и передвигались некие проукраинские диверсанты.

"Три немецких чиновника сообщили NYT, что следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки", — говорится в материале.

По данным издания, местный портовый рабочий, который попросил не называть его имени, заявил, что якобы неоднократно пытался заговорить с экипажем яхты на немецком и английском языке, но в ответ ему молча вручили плату за стыковку. Также следователи выяснили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта.

Прокурор Швеции озвучил свою версию терактов на "Северных потоках"

Прокурор Швеции озвучил свою версию терактов на "Северных потоках"

Ранее в ряде СМИ появилась версия о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки, причём западные спецслужбы якобы знали об этом. Позже была найдена якобы та самая яхта, которой воспользовались преступники. В Кремле считают эти публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Наталья Исакова
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров