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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 12:45
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Прокурор Швеции озвучил свою версию терактов на "Северных потоках"

Прокурор Швеции Юнгквист: Теракты на "Северных потоках" спонсировало государство

Окружной прокурор Швеции, расследующий дело о терактах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", озвучил свою версию произошедшего. По словам Матса Юнгквиста, за диверсиями стоит "группа лиц, поддерживаемая государством".

"Основной очевидный сценарий заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством", приводит его слова агентство Reuters.

При этом Юнгквист не стал окончательно исключать участие в диверсии некоей "независимой группы". По его словам, установить, кто в прошлом году взорвал газопровод, "скорее всего, будет очень сложно".

"Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая все обстоятельства", — говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста.

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Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".

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Getty Images / Danish Defence

Марина Калегина
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