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5 апреля, 12:52

Путин выразил послу Дании надежду на поддержку идей России по теракту на "Северных потоках"

Путин надеется, что Дания поддержит предложение о комиссии по ЧП на Nord Stream

Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у послов 17 государств напомнил главам иностранных дипмиссий о теракте на "Северных потоках".

"Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах "Северный поток – 1" и Северный поток – 2", — сказал Путин.

Обращаясь к послу Дании Якобу Хеннигсену, глава государства заявил, что Москва надеется на поддержку Копенгагеном предложения РФ об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.

Песков призвал воздержаться от оптимистичных прогнозов о судьбе "Северного потока"

Песков призвал воздержаться от оптимистичных прогнозов о судьбе "Северного потока"

Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".

Обложка ©

Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Александр Юнашев
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