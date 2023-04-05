Путин выразил послу Дании надежду на поддержку идей России по теракту на "Северных потоках"
Путин надеется, что Дания поддержит предложение о комиссии по ЧП на Nord Stream
Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у послов 17 государств напомнил главам иностранных дипмиссий о теракте на "Северных потоках".
"Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах "Северный поток – 1" и Северный поток – 2", — сказал Путин.
Обращаясь к послу Дании Якобу Хеннигсену, глава государства заявил, что Москва надеется на поддержку Копенгагеном предложения РФ об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard