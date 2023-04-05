Путин выразил послу Дании надежду на поддержку идей России по теракту на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у послов 17 государств напомнил главам иностранных дипмиссий о теракте на "Северных потоках".

"Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах "Северный поток – 1" и Северный поток – 2", — сказал Путин.