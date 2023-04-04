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4 апреля, 10:26

Песков призвал воздержаться от оптимистичных прогнозов о судьбе "Северного потока"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не разделяет оптимистичных оценок судьбы "Северного потока", повреждённого в результате теракта в сентябре. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что немецкие страховщики возобновили обслуживание газопровода, что, по мнению экспертов, может говорить о скором продолжении поставок.

"Во-первых, он разрушен, если говорить о "Северном потоке – 1". Сейчас бы я воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи. Очень внимательно наблюдаем за ситуацией", — сказал он.

По его словам, поставки голубого топлива возможны тогда, "когда есть не только продавец, но и покупатель".

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение ООН не поддержать резолюцию России и Китая по "Северным потокам" вызывает сожаление. По его словам, объективное расследование инцидента отвечает интересам всех сторон.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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