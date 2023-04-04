Посольство РФ уличило США в сокрытии заказчиков диверсий на "Северных потоках"
Посольство РФ: США не хотят, чтобы правда о взрывах на "Северных потоках" стала известна
Вашингтон не заинтересован в проведении расследования для определения обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". С таким заявлением выступило российское посольство в США.
"События последних недель, в том числе многочисленные анонимные вбросы в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности", — сказано в комментарии диппредставительства.
Ранее Лайф рассказывал, что Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по расследованиям диверсиий на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств не стали принимать участие в голосовании, три поддержали. Таким образом, необходимое число из девяти голосов набрано не было. После этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии. Тем временем постпред Бразилии Рональдо Кошта Фильо подчеркнул необходимость создания комиссии ООН для расследования инцидента.
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