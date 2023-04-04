Посольство РФ уличило США в сокрытии заказчиков диверсий на "Северных потоках"

Вашингтон не заинтересован в проведении расследования для определения обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". С таким заявлением выступило российское посольство в США.

"События последних недель, в том числе многочисленные анонимные вбросы в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности", — сказано в комментарии диппредставительства.