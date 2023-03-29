Посольство РФ: США пытаются помешать расследованию диверсии на "Северных потоках"

Американские власти делают всё возможное, чтобы помешать независимому расследованию для определения обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в комментарии Посольства России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов международных газотранспортных магистралей "Северный поток. Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников", — сказано в сообщении.

В диппредставительстве указали, что США надеются сделать всё возможное, чтобы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии. В Штатах хотят "спустить на тормозах" опасную для них информацию авторитетных журналистов об прямой вовлечённости Вашингтона в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море.