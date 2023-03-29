Посольство РФ: США пытаются помешать расследованию диверсии на "Северных потоках"
Американские власти делают всё возможное, чтобы помешать независимому расследованию для определения обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в комментарии Посольства России в Вашингтоне.
"Обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов международных газотранспортных магистралей "Северный поток. Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников", — сказано в сообщении.
В диппредставительстве указали, что США надеются сделать всё возможное, чтобы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии. В Штатах хотят "спустить на тормозах" опасную для них информацию авторитетных журналистов об прямой вовлечённости Вашингтона в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море.
Россию не допустили к проводящимся следственным мероприятиям, напомнили в посольстве, а совместный призыв РФ, Китая и Бразилии на площадке Совбеза ООН запустить полноценное международное расследование был проигнорирован.
Напомним, Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств не стали принимать участие в голосовании, три (РФ, КНР и Бразилия) поддержали. Таким образом, необходимое число из девяти голосов набрано не было. После этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии. Тем временем постпред Бразилии Рональдо Кошта Фильо подчеркнул необходимость создания комиссии ООН для расследования инцидента.