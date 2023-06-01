СМИ: Немецкие следователи вышли на след исполнителя теракта на "Северных потоках"
Süddeutsche Zeitung: Военнослужащий ВСУ причастен к подрыву "Северных потоков"
Одним из исполнителей теракта на "Северных потоках" мог быть военнослужащий ВСУ, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на осведомлённые источники.
"Согласно расследованию газеты, которое подтверждается выводами следователей, одним из членов экипажа яхты "Андромеда" (могла использоваться для доставки взрывчатки к месту теракта. — Прим. Лайфа) мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города, расположенного к юго-востоку от Киева", — говорится в материале.
В рамках расследования немецкие силовики уже обыскали квартиру бывшей девушки этого подозреваемого, у пары есть совместный ребёнок. Сообщается, что у него взяли образец ДНК. Сама женщина проходит по делу в статусе свидетеля. Источники газеты утверждают, что пока следователи не выявили связей между исполнителем теракта и украинскими властями.
Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. Пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Swedish Coast Guard