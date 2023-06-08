Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Детали и обстоятельства взрывов на "Северных потоках" должны быть установлены в ходе прозрачного расследования, но в Европе его не проводят, отстраняя российскую сторону от следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного, международного, срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования российская сторона не допускается, мы не имеем возможности принимать участие", — уточнил представитель Кремля.