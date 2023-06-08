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8 июня, 10:51

Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Детали и обстоятельства взрывов на "Северных потоках" должны быть установлены в ходе прозрачного расследования, но в Европе его не проводят, отстраняя российскую сторону от следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного, международного, срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования российская сторона не допускается, мы не имеем возможности принимать участие", уточнил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал публикацию The Washington Post, где говорилось об осведомлённости ЦРУ о планах Киева устроить диверсию на газопроводах. По его словам, непонятно, насколько подобные статьи правдивы, но всем ясно одно, что "там дело нечисто".

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Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. Европа тянет со следствием и не может определить подозреваемых. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал подробное расследование, что за подрывом трубопроводов стоят США. С этими выводами согласился президент России Владимир Путин. Однако в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку, которая якобы подорвала "Северные потоки" октогеном. Газета The Washington Post написала, что ЦРУ знало о планах Киева по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии.

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Getty Images / Danish Defence

Александр Юнашев
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