WP: ЦРУ знало о планах Киева по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии
Центральное разведывательное управление США ещё в июне 2022 года узнало о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщила газета The Washington Post.
Так, по данным СМИ, ЦРУ узнало от разведслужбы одной из европейских стран, что шесть украинских спецназовцев собираются взорвать трубопровод.
Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре 2022 года. Пока Европа никак не может официально определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом трубопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку, которая якобы подорвала "Северные потоки" октогеном.
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