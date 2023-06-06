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6 июня, 15:53

WP: ЦРУ знало о планах Киева по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии

Центральное разведывательное управление США ещё в июне 2022 года узнало о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщила газета The Washington Post.

Так, по данным СМИ, ЦРУ узнало от разведслужбы одной из европейских стран, что шесть украинских спецназовцев собираются взорвать трубопровод.

У места подрыва "Северных потоков" сделана неожиданная находка

У места подрыва "Северных потоков" сделана неожиданная находка

Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре 2022 года. Пока Европа никак не может официально определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом трубопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку, которая якобы подорвала "Северные потоки" октогеном.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Александра Вишнякова
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