У места подрыва "Северных потоков" сделана неожиданная находка
Grayzone: На месте взрывов "Северных потоков" найден ботинок дайвера
В рамках независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" обнаружен ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Об этом пишет портал Grayzone.
Один из репортёров 24 мая 2023 года отправился на лодке к месту диверсии. Он в прямом эфире рассматривал видео с места повреждения трубопровода, которое снимал подводный дрон.
"Неожиданно на экране появился странный объект. Это были чёрно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", — сказано в публикации.
При этом авторы также пишут, что такие ботинки наверняка можно найти в продаже. Портал уточняет, что о ботинке сообщали следователям, но объект до сих пор не забрали. Как долго он лежал на дне, неизвестно. Предположительно, ранее он мог быть покрыт илом. По данным Grayzone, владелец ботинка мог потерять его во время установки бомб.
Напомним, диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. Европа никак не может определить подозреваемых, но их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. В Вашингтоне при этом не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Swedish Coast