У места подрыва "Северных потоков" сделана неожиданная находка

В рамках независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" обнаружен ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Об этом пишет портал Grayzone.

Один из репортёров 24 мая 2023 года отправился на лодке к месту диверсии. Он в прямом эфире рассматривал видео с места повреждения трубопровода, которое снимал подводный дрон.

"Неожиданно на экране появился странный объект. Это были чёрно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", — сказано в публикации.