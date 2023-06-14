"Что-то сломалось": Захарова объяснила молчание США по теме диверсий на "Северных потоках"
Захарова: США молчат о "Северных потоках", так как слова могут сыграть против них
Соединённые Штаты Америки сами вовлечены в преступную деятельность, и поэтому они опасаются комментировать диверсии на "Северных потоках". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В телеграм-канале она привела цитату пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать тему диверсий на газопроводах и переадресовала все вопросы ЦРУ.
"А что мешает говорить о подрыве "Северного потока" представителю Белого дома? Они же регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию, причём ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются. Что-то сломалось на этот раз, видимо", — предположила Захарова.
Она напомнила о публичном обещании президента Америки Джо Байдена уничтожить "Северные потоки", которое он озвучил в 2022 году. При этом сейчас США стали обходить данную тему. Причиной тому, по мнению Захаровой, вовлечённость самих Штатов "в преступную экстремистскую деятельность". Каждое слово, сказанное представителями Белого дома, может свидетельствовать против них самих, добавила она.
Напомним, диверсии на "Северных потоках" произошли в сентябре прошлого года. Пока европейские представители до сих пор не могут найти подозреваемых, за них работу сделал американский журналист Сеймур Херш. Он выяснил, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон. К такому же выводу пришёл и президент России Владимир Путин. При этом сами американские власти вину не признали и переложили её на некую проукраинскую группировку. Накануне стало известно, что операцией по уничтожению газопроводов руководил главком ВСУ Залужный, а Нидерланды были в курсе готовящихся атак.
t.me / Мария Захарова