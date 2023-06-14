"Что-то сломалось": Захарова объяснила молчание США по теме диверсий на "Северных потоках"

Соединённые Штаты Америки сами вовлечены в преступную деятельность, и поэтому они опасаются комментировать диверсии на "Северных потоках". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В телеграм-канале она привела цитату пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать тему диверсий на газопроводах и переадресовала все вопросы ЦРУ.

"А что мешает говорить о подрыве "Северного потока" представителю Белого дома? Они же регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию, причём ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются. Что-то сломалось на этот раз, видимо", — предположила Захарова.