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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 21:59
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Россия потребовала доложить Совбезу ООН о расследовании подрыва "Северных потоков"

Миссия РФ потребовала информировать СБ ООН о расследовании по "Северным потокам"

Совет Безопасности ООН должен быть информирован о ходе расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил в беседе с журналистами первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он указал, что Россия на заседании Совета Безопасности ООН в середине июня уже говорила о необходимости того, чтобы власти Германии, Дании и Швеции информировали Совбез о ходе расследований, но сделано ничего не было. По словам дипломата, это неприемлемо, мы, как пострадавшая страна, тоже должны быть информированы и не дадим "замести под ковёр" тему диверсий на газопроводах.

"Мы неоднократно призывали эти три страны (Данию, ФРГ и Швецию. — Прим. ред.) подключить нас к расследованию и информировать нас о его состоянии. <…> Вопиющая ситуация заключается в том, что они полностью отказываются предоставить нам какую-либо информацию, утверждают, что она секретная", — сказал Полянский.

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Напомним, подрыв "Северных потоков" был организован в сентябре 2022 года. По информации американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, но в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину.

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Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency

Лариса Сафронова
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