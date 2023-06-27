Россия потребовала доложить Совбезу ООН о расследовании подрыва "Северных потоков"

Совет Безопасности ООН должен быть информирован о ходе расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил в беседе с журналистами первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он указал, что Россия на заседании Совета Безопасности ООН в середине июня уже говорила о необходимости того, чтобы власти Германии, Дании и Швеции информировали Совбез о ходе расследований, но сделано ничего не было. По словам дипломата, это неприемлемо, мы, как пострадавшая страна, тоже должны быть информированы и не дадим "замести под ковёр" тему диверсий на газопроводах.