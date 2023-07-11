"Я думал, это сделали вы": Киссинджер удивил ответом на вопрос "Зеленского" о подрыве "Северных потоков"

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер счёл, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они говорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Генри Киссинджер счёл, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Украина. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

Киссинджеру задали вопрос о том, кто виноват в случившемся и стоит ли за подрывом газопроводов Россия. Услышав это, политический деятель выразил недоумение и признался, что считал организатором теракта Киев.