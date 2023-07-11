"Я думал, это сделали вы": Киссинджер удивил ответом на вопрос "Зеленского" о подрыве "Северных потоков"
Киссинджер заявил Вовану и Лексусу, что считал Киев виновником подрыва "Потоков"
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер счёл, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они говорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Генри Киссинджер счёл, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Украина. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус
Киссинджеру задали вопрос о том, кто виноват в случившемся и стоит ли за подрывом газопроводов Россия. Услышав это, политический деятель выразил недоумение и признался, что считал организатором теракта Киев.
"Если честно, я думал, что это сделали вы", — сказал Киссинджер и поспешил добавить, что не стал бы винить Украину в случившемся, а также не назвал бы критикой свои слова в адрес Киева.
Напомним, в сентябре 2022 года произошли взрывы на "Северных потоках". Американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что теракт организовали США. Однако эти обвинения отрицают в Вашингтоне. Там заявили, что в случившемся виновата некая "проукраинская группировка". Недавно Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 11 июля по теме подрыва "Северных потоков".
ТАСС / dpa / Picture-alliance / Christoph Soeder