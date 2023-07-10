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10 июля, 09:40

Вован и Лексус анонсировали пранк с "мастодонтом геополитических интриг"

Вован и Лексус анонсировали пранк с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) анонсировали новый выпуск "Шоу ВиЛ" с участием 100-летнего американского политического деятеля, экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который наговорил много всего интересного, в том числе о том, что Украине никогда не бывать в НАТО. Выпуск выйдет уже завтра в 9:00 по мск — в день начала саммита НАТО в Вильнюсе.

Анонс пранка с участием Генри Киссинджера. Видео © Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)

"Мастодонт геополитических интриг, один из самых ярких представителей политической элиты, архитектор "нового мирового порядка". Он продолжает влиять на главные события новейшей истории даже в свои 100 лет! А также, что решили западные политики по поводу членства Украины в НАТО на тайной встрече Бильдербергского клуба", — написали пранкеры в анонсе к новому выпуску в своём телеграм-канале.

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Кстати, ранее Вован и Лексус в беседе с нашим корреспондентом анонсировали "летние" пранки с иностранными агентами. При этом имена своих будущих "жертв" они раскрывать отказались. Мало ли — вдруг будущие участники пранков, чьи заявления разберут на цитаты и пустят насмех, подготовятся к этому.

Обложка ©

Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)

Николь Вербер
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