Вован и Лексус анонсировали пранк с "мастодонтом геополитических интриг"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) анонсировали новый выпуск "Шоу ВиЛ" с участием 100-летнего американского политического деятеля, экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который наговорил много всего интересного, в том числе о том, что Украине никогда не бывать в НАТО. Выпуск выйдет уже завтра в 9:00 по мск — в день начала саммита НАТО в Вильнюсе.

Анонс пранка с участием Генри Киссинджера. Видео © Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)

"Мастодонт геополитических интриг, один из самых ярких представителей политической элиты, архитектор "нового мирового порядка". Он продолжает влиять на главные события новейшей истории даже в свои 100 лет! А также, что решили западные политики по поводу членства Украины в НАТО на тайной встрече Бильдербергского клуба", — написали пранкеры в анонсе к новому выпуску в своём телеграм-канале.