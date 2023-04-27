Вован и Лексус позвонили главе ФРС от имени Зеленского и услышали откровения о санкциях

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поговорили с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Новый выпуск программы "Шоу Вил" опубликован в группе пранкеров в VK.

В беседе с "Зеленским" Пауэлл констатировал провал антироссийских санкций Запада, вслед за главой ЕЦБ Кристин Лагард похвалил председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, а также рассказал о высочайших темпах инфляции в США.

"Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет", — пожаловался Пауэлл.

Также председатель ФРС заявил, что санкционная политика в отношении России откровенно провалилась во многом благодаря действиям правительства и Центробанка РФ. Пауэлл отметил, что Набиуллина довольно хорошо справляется со своей работой, она необычайно способный специалист, умна и очень хорошо осведомлена. "Она сделает всё, чтобы русские максимально избежали санкций", указал глава Федеральной резервной системы.

"Очевидно, что они (власти России. — Прим. Лайфа) делают всё возможное, чтобы продать свою нефть китайцам и индийцам. И они её покупают. Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают всё возможное, чтобы их избежать", — посетовал американский чиновник.

Сильнее всего от санкций, по его словам, пострадали восточноевропейские страны, в частности Польша.