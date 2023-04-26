КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 05:33

В Германии указали на провал западных санкций на примере авиапарка России

Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость РФ и не смог обрушить её авиацию

Активное воздушное движение над Россией говорит о том, что санкции не сказались на нём. Об этом сообщил немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Журналисты проанализировали данные портала мониторинга полётов Flightradar24 за прошедший год и пришли к выводу, что существенных изменений нет с момента введения санкций. Однако Запад связывал свои надежды с тем, что три четверти парка гражданской авиации РФ производится в Евросоюзе, Соединённых Штатах или Канаде.

"Но, как и в других областях, Запад недооценил решимость России. Например, президент [России] Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолётов и их перерегистрацию в своей стране", — подчёркивается в материале.

К тому же, пишет издание, РФ может получать запчасти для самолётов по неофициальным каналам или же из таких стран, как Казахстан, Турция или Узбекистан.

Песков: Россия под санкциями будет развиваться такими же темпами, что и Франция

Песков: Россия под санкциями будет развиваться такими же темпами, что и Франция

Ранее Financial Times сообщила, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против РФ. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал правоту источников этой газеты. Однако глава МИД Польши Збигнев Рау накануне заявил, что ЕС может ввести 11-й пакет санкций не раньше второй половины мая.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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