В Германии указали на провал западных санкций на примере авиапарка России

Активное воздушное движение над Россией говорит о том, что санкции не сказались на нём. Об этом сообщил немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Журналисты проанализировали данные портала мониторинга полётов Flightradar24 за прошедший год и пришли к выводу, что существенных изменений нет с момента введения санкций. Однако Запад связывал свои надежды с тем, что три четверти парка гражданской авиации РФ производится в Евросоюзе, Соединённых Штатах или Канаде.

"Но, как и в других областях, Запад недооценил решимость России. Например, президент [России] Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолётов и их перерегистрацию в своей стране", — подчёркивается в материале.