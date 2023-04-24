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24 апреля, 16:31

Виновата "очередь из невидимок": Пранкер Вован рассказал, почему до сих пор не разыграл Байдена

Пранкер Вован рассказал Лайфу, почему до сих пор не дозвонился Байдену

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал Лайфу, почему он с коллегой Лексусом (Алексей Столяров) пока не дозвонился до президента США Джо Байдена. По словам Кузнецова, у главы Белого дома уже есть целая очередь из "невидимых" собеседников.

"Как будто это так легко. К нему же приходят виртуальные люди, невидимые, мы пока в конце очереди", — сказал Вован.

Пранкер Вован рассказал Лайфу, почему до сих пор не дозвонился Байдену. Видео © LIFE

Напомним, ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити усомнился в психическом здоровье Байдена. И у такого беспокойства есть причины. Так, американский лидер неоднократно терялся в пространстве, пытался пожать руки "невидимкам" и поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой. Кроме того, он допускает досадные оговорки. Например, во время речи в Тель-Авиве Байден пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста".

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Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Александр Юнашев
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