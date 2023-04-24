Виновата "очередь из невидимок": Пранкер Вован рассказал, почему до сих пор не разыграл Байдена
Пранкер Вован рассказал Лайфу, почему до сих пор не дозвонился Байдену
Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал Лайфу, почему он с коллегой Лексусом (Алексей Столяров) пока не дозвонился до президента США Джо Байдена. По словам Кузнецова, у главы Белого дома уже есть целая очередь из "невидимых" собеседников.
"Как будто это так легко. К нему же приходят виртуальные люди, невидимые, мы пока в конце очереди", — сказал Вован.
Пранкер Вован рассказал Лайфу, почему до сих пор не дозвонился Байдену. Видео © LIFE
Напомним, ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити усомнился в психическом здоровье Байдена. И у такого беспокойства есть причины. Так, американский лидер неоднократно терялся в пространстве, пытался пожать руки "невидимкам" и поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой. Кроме того, он допускает досадные оговорки. Например, во время речи в Тель-Авиве Байден пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста".
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