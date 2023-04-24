Виновата "очередь из невидимок": Пранкер Вован рассказал, почему до сих пор не разыграл Байдена

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал Лайфу, почему он с коллегой Лексусом (Алексей Столяров) пока не дозвонился до президента США Джо Байдена. По словам Кузнецова, у главы Белого дома уже есть целая очередь из "невидимых" собеседников.

"Как будто это так легко. К нему же приходят виртуальные люди, невидимые, мы пока в конце очереди", — сказал Вован.