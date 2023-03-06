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6 марта, 01:10

Жена Байдена Джилл назвала нелепой идею проверить умственные способности президента США

Жена президента США Джо Байдена Джилл назвала нелепой идею провести тест умственных способностей её мужа. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

Первая леди отметила, что американский лидер не будет проходить подобную проверку. Она также добавила, что Байден даже не стал бы это обсуждать, и призвала посмотреть, что делает глава Белого дома каждый день.

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Супругу американского президента поддержал сенатор и однопартиец Байдена Берни Сандерс. По мнению политика, призыв проверять умственные способности представителей власти старше 75 лет является дискриминацией по возрасту, с этим необходимо бороться так же, как с расизмом и сексизмом.

Ранее Лайф писал, что в США усомнились в психическом здоровье Байдена. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити обратил внимание на целый ряд ошибок и странных ситуаций, которые происходят с главой Белого дома в последнее время.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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