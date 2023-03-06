Жена Байдена Джилл назвала нелепой идею проверить умственные способности президента США

Жена президента США Джо Байдена Джилл назвала нелепой идею провести тест умственных способностей её мужа. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

Первая леди отметила, что американский лидер не будет проходить подобную проверку. Она также добавила, что Байден даже не стал бы это обсуждать, и призвала посмотреть, что делает глава Белого дома каждый день.

Супругу американского президента поддержал сенатор и однопартиец Байдена Берни Сандерс. По мнению политика, призыв проверять умственные способности представителей власти старше 75 лет является дискриминацией по возрасту, с этим необходимо бороться так же, как с расизмом и сексизмом.