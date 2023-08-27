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27 августа, 16:48

В Германии вновь призвали отремонтировать "Северный поток", пока его не разрушила коррозия

Премьер Саксонии Кречмер уверен в необходимости отремонтировать "Северный поток"

Пострадавший во время диверсии газопровод "Северный поток" нужно срочно отремонтировать. Таким мнением поделился премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время интервью изданию Wirtschaftswoche.

"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5–10 лет", пояснил он.

По его словам, если не заняться этим вопросом в ближайшем будущем, то коррозия разрушит трубу, а значит, потом восстанавливать будет нечего. Сейчас же провести ремонт — это "самая обычная на свете вещь", заключил немецкий политик.

Источники Spiegel и ZDF подтверждают след Киева в теракте на "Северных потоках"

Источники Spiegel и ZDF подтверждают след Киева в теракте на "Северных потоках"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, но в Вашингтоне это отрицают. Позднее появились сведения о некоей проукраинской группировке, которая якобы использовала яхту "Андромеда" и устроила диверсию. Расследование ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы. Немецкий политик Михаэль Кречмер уже призывал Берлин заняться ремонтом газопровода.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми
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