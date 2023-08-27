В Германии вновь призвали отремонтировать "Северный поток", пока его не разрушила коррозия

Пострадавший во время диверсии газопровод "Северный поток" нужно срочно отремонтировать. Таким мнением поделился премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время интервью изданию Wirtschaftswoche.

"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5–10 лет", — пояснил он.

По его словам, если не заняться этим вопросом в ближайшем будущем, то коррозия разрушит трубу, а значит, потом восстанавливать будет нечего. Сейчас же провести ремонт — это "самая обычная на свете вещь", заключил немецкий политик.