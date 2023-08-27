В Германии вновь призвали отремонтировать "Северный поток", пока его не разрушила коррозия
Премьер Саксонии Кречмер уверен в необходимости отремонтировать "Северный поток"
Пострадавший во время диверсии газопровод "Северный поток" нужно срочно отремонтировать. Таким мнением поделился премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время интервью изданию Wirtschaftswoche.
"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5–10 лет", — пояснил он.
По его словам, если не заняться этим вопросом в ближайшем будущем, то коррозия разрушит трубу, а значит, потом восстанавливать будет нечего. Сейчас же провести ремонт — это "самая обычная на свете вещь", заключил немецкий политик.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, но в Вашингтоне это отрицают. Позднее появились сведения о некоей проукраинской группировке, которая якобы использовала яхту "Андромеда" и устроила диверсию. Расследование ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы. Немецкий политик Михаэль Кречмер уже призывал Берлин заняться ремонтом газопровода.
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