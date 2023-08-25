Источники Spiegel и ZDF подтверждают след Киева в теракте на "Северных потоках"
Источники, знакомые с ходом расследования, подтверждают наличие украинского следа в терактах на "Северных потоках". Об этом говорится в материале телеканала ZDF и издания Spiegel. Подчёркивается, что тому появляется "всё больше свидетельств".
"Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Однако, по информации ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными. Нет достоверных доказательств [того], что подозреваемые из России", — говорится в публикации.
Причём следствие всё ещё связывает преступление с яхтой "Андромеда". Утверждается, что замешанные в этом лица находились на Украине "до и после взрывов". На это указывают технические данные, изученные правоохранителями, поведали СМИ источники из спецслужб.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за терактом стоят США, что, впрочем, отрицают в Вашингтоне. Позднее появились данные о некоей "проукраинской группировке", которая якобы использовала яхту "Андромеда". Расследования по факту подрыва трубопроводов ведут ФРГ, Дания и Швеция, которые до сих пор не предоставили результаты своей работы.
Getty Images / Danish Defence