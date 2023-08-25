Источники Spiegel и ZDF подтверждают след Киева в теракте на "Северных потоках"

Источники, знакомые с ходом расследования, подтверждают наличие украинского следа в терактах на "Северных потоках". Об этом говорится в материале телеканала ZDF и издания Spiegel. Подчёркивается, что тому появляется "всё больше свидетельств".

"Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Однако, по информации ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными. Нет достоверных доказательств [того], что подозреваемые из России", — говорится в публикации.