Немецкий евродепутат назвал США виновными в подрыве "Северных потоков"
Немецкий евродепутат Кра: За диверсиями на "Северных потоках" стоят США
За диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США. Об этом заявил евродепутат, немецкий политик Максимилиан Кра, сообщает агентство DPA.
По его словам, случившееся на газопроводах — это подрыв критической инфраструктуры, от которого зависит конкурентоспособность немецкой промышленности.
"Я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединённые Штаты, кто ещё?" — отметил Кра.
Напомним, в сентябре 2022 года произошли взрывы на "Северных потоках". Американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что теракт организовали США. Однако эти обвинения отрицают в Вашингтоне. Там заявили, что в случившемся виновата некая "проукраинская группировка". 11 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ФРГ, Дания и Швеция всё ещё не предоставили информации по подрыву "Северных потоков".
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