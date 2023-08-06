Немецкий евродепутат назвал США виновными в подрыве "Северных потоков"

За диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США. Об этом заявил евродепутат, немецкий политик Максимилиан Кра, сообщает агентство DPA.

По его словам, случившееся на газопроводах — это подрыв критической инфраструктуры, от которого зависит конкурентоспособность немецкой промышленности.