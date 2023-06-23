В Германии заявили о необходимости начать ремонт "Северного потока" прямо сейчас

Уже сейчас нужно начинать ремонт разрушенного из-за диверсии газопровода "Северный поток – 1". Об этом заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире Welt TV.

"Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас", — сказал он.