В Германии заявили о необходимости начать ремонт "Северного потока" прямо сейчас
Премьер Саксонии Кречмер призвал скорее начать ремонт "Северного потока – 1"
Уже сейчас нужно начинать ремонт разрушенного из-за диверсии газопровода "Северный поток – 1". Об этом заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире Welt TV.
"Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас", — сказал он.
Кречмер добавил, что федеральное правительство должно раскрыть известные им данные об атаке на "Северные потоки". По его словам, немцы хотели бы знать, что Правительству ФРГ известно о факте, что ЦРУ предупреждала о вероятной диверсии на газопроводах.
Напомним, подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. По информации американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, но в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину. По данным WSJ, диверсанты могли использовать территорию Польши в качестве оперативной базы. Так, яхта "Андромеда", на которой якобы перевозилась взрывчатка, заходила в польский порт. В Кремле считают, что слухи об участии в подрыве Польши — это вброс.
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