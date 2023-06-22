Польша разгромила теорию о роли логистического центра в подрыве "Северных потоков"
Польские СМИ: Яхта "Андромеда" не причастна к взрывам на "Северных потоках"
Польша не причастна к подрыву "Северных потоков", а информация СМИ о том, что участвовавшая в диверсии яхта "Андромеда" заходила в польский порт, не соответствует действительности. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в Прокуратуре Польши.
"Заявление, сделанное в публикации The Wall Street Journal, о том, что Польша является логистическим центром для операции по взрыву "Северного потока", полностью не соответствует действительности и не находит доказательств в ходе расследования", — сказал собеседник издания.
Он напомнил, что порт приписки судна — немецкий остров Рюген. Яхта зашла в порт Польши и провела там 12 часов, но во время стоянки никаких погрузок на её борт, в том числе взрывчатки, не было, а экипаж был тщательно проверен польской Пограничной стражей, отмечает издание.
Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб республики Станислав Жарин также заявил, что польские спецслужбы не причастны к диверсии на газопроводах. Об этом он написал в "Твиттере". По его словам, нет никаких аргументов в пользу теории об участии в деле Варшавы.
"Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2". Связывание Польской Республики с этими событиями безосновательно", — отметил чиновник.
Напомним, подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. По информации американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, но в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину. По данным WSJ, диверсанты могли использовать территорию Польши в качестве оперативной базы. Так, яхта "Андромеда", на которой якобы перевозилась взрывчатка, заходила в польский порт. В Кремле считают, что слухи об участии в подрыве Польши — это вброс.
Getty Images / Swedish Coast Guard / Handout / Anadolu Agency