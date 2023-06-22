Польша разгромила теорию о роли логистического центра в подрыве "Северных потоков"

Польша не причастна к подрыву "Северных потоков", а информация СМИ о том, что участвовавшая в диверсии яхта "Андромеда" заходила в польский порт, не соответствует действительности. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в Прокуратуре Польши.

"Заявление, сделанное в публикации The Wall Street Journal, о том, что Польша является логистическим центром для операции по взрыву "Северного потока", полностью не соответствует действительности и не находит доказательств в ходе расследования", — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что порт приписки судна — немецкий остров Рюген. Яхта зашла в порт Польши и провела там 12 часов, но во время стоянки никаких погрузок на её борт, в том числе взрывчатки, не было, а экипаж был тщательно проверен польской Пограничной стражей, отмечает издание.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб республики Станислав Жарин также заявил, что польские спецслужбы не причастны к диверсии на газопроводах. Об этом он написал в "Твиттере". По его словам, нет никаких аргументов в пользу теории об участии в деле Варшавы.