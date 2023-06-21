Подводный дрон в мельчайших деталях снял место подрыва "Северных потоков"

Место подрыва российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" сняли в мельчайших деталях. Кадры, которые удалось сделать с помощью подводного дрона, опубликовал немецкий телеканал RTL.

На ролике видно, что труба разломана надвое. Собеседники СМИ сделали вывод, исходя из состояния газопровода, что "Северный поток – 2" был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал гораздо меньше "Северного потока".