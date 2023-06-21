Подводный дрон в мельчайших деталях снял место подрыва "Северных потоков"
Немецкий RTL снял место подрыва "Северных потоков" на видео с подводного дрона
Место подрыва российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" сняли в мельчайших деталях. Кадры, которые удалось сделать с помощью подводного дрона, опубликовал немецкий телеканал RTL.
Место подрыва "Северных потоков". Видео © RTL
На ролике видно, что труба разломана надвое. Собеседники СМИ сделали вывод, исходя из состояния газопровода, что "Северный поток – 2" был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал гораздо меньше "Северного потока".
Напомним, подрыв "Северных потоков" был организован в сентябре 2022 года. По информации американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, но в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину.
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