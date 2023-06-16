Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция расследуют ЧП на "Северных потоках"

У Москвы возникают сомнения, что Германия, Дания и Швеция расследуют обстоятельства теракта на "Северных потоках". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Стало ещё понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся — в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счёт", — написал дипломат в телеграм-канале.

Россия по-прежнему не в курсе, какую работу проводят страны по расследованию, что недопустимо, отметил дипломат. Москва уверена, что диверсия могла быть организована исключительно при государственной поддержке, поэтому отметает версии о том, что в деле замешаны некие самоорганизованные украинцы, якобы даже не имеющие прямого отношения к киевскому режиму. Кроме того, США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву.