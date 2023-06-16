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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 06:28
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Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция расследуют ЧП на "Северных потоках"

У Москвы возникают сомнения, что Германия, Дания и Швеция расследуют обстоятельства теракта на "Северных потоках". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Стало ещё понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями. Если они вообще ведутся — в последнее время у нас начали возникать сомнения на этот счёт", написал дипломат в телеграм-канале.

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Россия по-прежнему не в курсе, какую работу проводят страны по расследованию, что недопустимо, отметил дипломат. Москва уверена, что диверсия могла быть организована исключительно при государственной поддержке, поэтому отметает версии о том, что в деле замешаны некие самоорганизованные украинцы, якобы даже не имеющие прямого отношения к киевскому режиму. Кроме того, США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву.

"Вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернёмся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", — добавил Полянский.

Напомним, подрыв "Северных потоков" был организован в сентябре 2022 года. По информации американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, но в Вашингтоне свою вину отрицают, перекладывая ответственность на некую "проукраинскую группировку". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нежелание американских официальных лиц комментировать инцидент указывает на их вину.

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Береговая охрана Швеции

Юлия Коновалова
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