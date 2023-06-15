Сийярто: МИД Венгрии возмущён отсутствием расследования теракта на "Северном потоке"
МИД Венгрии возмущён отсутствием серьёзного расследования терактов на российских газопроводах "Северный поток". Об этом заявил журналистам в четверг венгерский министр Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о "Северном потоке". И до сих пор не было проведено серьёзное расследование, что тоже вызывает возмущение", — отметил он.
В этой связи Венгрия видит необходимость в обеспечении дополнительной безопасности "Турецкого потока". По словам Сийярто, если поставки газа прекратятся ещё и по нему, то произойдёт настоящая "беда, которой хотелось бы избежать".
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
LIFE / Анна Исакова