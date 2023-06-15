Сийярто: МИД Венгрии возмущён отсутствием расследования теракта на "Северном потоке"

МИД Венгрии возмущён отсутствием серьёзного расследования терактов на российских газопроводах "Северный поток". Об этом заявил журналистам в четверг венгерский министр Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о "Северном потоке". И до сих пор не было проведено серьёзное расследование, что тоже вызывает возмущение", — отметил он.