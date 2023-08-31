Вучич присоединился к Орбану, назвавшему любую атаку на российский газопровод поводом для войны
Вучич: Мы надеемся, что никому не придёт в голову атаковать "Турецкий поток"
Президент Сербии Александр Вучич надеется, что газопровод "Турецкий поток" не станет объектом для диверсии, иначе республика окажется в чудовищно тяжёлой ситуации. Об этом он рассказал журналистам во время проверки процесса строительства автотрассы Рашка – Нови-Пазар на юго-западе сербских территорий.
"Мы надеемся, что никому не придёт в голову нападать на то, что мы построили, оплатили и купили, с целью оставить нас зимой без этого. Нет никаких признаков того, что это возможно, и я верю, что это никому не придёт в голову", — заявил сербский лидер.
Таким образом он прокомментировал предупреждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что любое нападение на газопровод "Турецкий поток" будет считаться поводом для войны, террористической атакой и немедленно вызовет жёсткую ответную реакцию. Вучич уточнил, что Сербией к грядущей зиме было заготовлено около 630 миллионов кубометров газа, хранящихся как на её собственной территории, так и в Венгрии.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов