Вучич присоединился к Орбану, назвавшему любую атаку на российский газопровод поводом для войны

Президент Сербии Александр Вучич надеется, что газопровод "Турецкий поток" не станет объектом для диверсии, иначе республика окажется в чудовищно тяжёлой ситуации. Об этом он рассказал журналистам во время проверки процесса строительства автотрассы Рашка – Нови-Пазар на юго-западе сербских территорий.

"Мы надеемся, что никому не придёт в голову нападать на то, что мы построили, оплатили и купили, с целью оставить нас зимой без этого. Нет никаких признаков того, что это возможно, и я верю, что это никому не придёт в голову", — заявил сербский лидер.