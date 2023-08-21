Пушков назвал двух европейских политиков, открыто не испугавшихся США
Пушков: Орбан и Вучич не побоялись сказать правду о влиянии США на Европу
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственные политики в Европе, кто не побоялся выступить против США.
"Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и её экономики", — написал Пушков в телеграм-канале.
Остальные же европейские лидеры, отметил парламентарий, "предпочитают молчать".
Орбан же ранее говорил, что в европейской политике всё больше болтовни и меньше дела. По мнению венгерского премьера, политика ЕС потеряла амбиции.
t.me / Алексей Пушков