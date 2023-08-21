Пушков назвал двух европейских политиков, открыто не испугавшихся США

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственные политики в Европе, кто не побоялся выступить против США.

"Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и её экономики", — написал Пушков в телеграм-канале.

Остальные же европейские лидеры, отметил парламентарий, "предпочитают молчать".