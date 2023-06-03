Орбан: В политике ЕС становится всё больше "бла-бла-бла"

Европа теряет конкурентоспособность из-за нехватки политиков, у которых по-прежнему есть "энергия, приверженность и страсть", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с лидером испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. По словам Орбана, именно из-за этого феномена ему было приятно увидеться с Абаскалем.

"Европейская политика потеряла чувство амбиций. Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий, и здесь становится всё больше "бла-бла-бла". Мы повторяем вещи, уже даже не зная, что они значат, и в конце концов нет никакого действия. Тем временем Европа постепенно теряет конкурентоспособность", — сказал он.

Премьер добавил, что по этой причине Венгрия хотела бы выстроить отношения с VOX, так как она "любит свою страну, хочет её защищать и заботится о традиционных ценностях".