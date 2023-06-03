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3 июня, 16:35

Орбан: В политике ЕС становится всё больше "бла-бла-бла"

Орбан: В европейской политике всё больше болтовни и меньше дела

Европа теряет конкурентоспособность из-за нехватки политиков, у которых по-прежнему есть "энергия, приверженность и страсть", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с лидером испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. По словам Орбана, именно из-за этого феномена ему было приятно увидеться с Абаскалем.

"Европейская политика потеряла чувство амбиций. Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий, и здесь становится всё больше "бла-бла-бла". Мы повторяем вещи, уже даже не зная, что они значат, и в конце концов нет никакого действия. Тем временем Европа постепенно теряет конкурентоспособность", сказал он.

Премьер добавил, что по этой причине Венгрия хотела бы выстроить отношения с VOX, так как она "любит свою страну, хочет её защищать и заботится о традиционных ценностях".

Орбан: Действующее Правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Орбан: Действующее Правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Ранее Виктор Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления. По его словам, оно приведёт к новым жертвам, причём в первую очередь со стороны ВСУ. Премьер отметил, что Европа должна добиться начала мирных переговоров.

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ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak

Матвей Константинов
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