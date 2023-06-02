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2 июня, 08:17

Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ, поскольку оно приведёт только к новым жертвам — в первую очередь со стороны самой Украины.

"Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся", — заявил он в программе радиостанции Kossuth, добавив, что Европа должна сделать всё, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров.

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А ранее Орбан призывал ЕС заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности и подчёркивал, что действующее Правительство Венгрии никогда не будет воевать с Москвой и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине.

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Getty Images / SOPA Images

Александра Вишнякова
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