Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ, поскольку оно приведёт только к новым жертвам — в первую очередь со стороны самой Украины.

"Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся", — заявил он в программе радиостанции Kossuth, добавив, что Европа должна сделать всё, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров.