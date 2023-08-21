Вучич побеседовал с Такером Карлсоном и заявил о крахе экономики Европы

По его словам, в ходе беседы президент Сербии высказал мнение, что война, которую НАТО ведёт против России на Украине, обрушила европейскую экономику. Карлсон развил эту мысль, вспомнив о подрыве "Северных потоков", за которыми, как он считает, стояла администрация президента США Джо Байдена. Последствия подрыва плачевные прежде всего для экономики ФРГ — крупнейшей экономики Европы. По сути, говорит Карлсон, одна страна альянса напала на другую и это негативно отражается на всех европейских странах, за исключением, возможно, России в долгосрочной перспективе. Зато усиливаются государства за пределами Европы — Китай, Турция и страны Персидского залива.