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21 августа, 00:12

Вучич побеседовал с Такером Карлсоном и заявил о крахе экономики Европы

Карлсон: Вучич заявил об обрушении экономики Европы из-за конфликта на Украине

<p>Американский телеведущий Такер Карлсон и президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Кадр из видео Х / <a href="https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1693274436215152986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tucker Carlson</a></p>

Американский телеведущий Такер Карлсон и президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Кадр из видео Х / Tucker Carlson

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон встретился в Посольстве Сербии в Будапеште с сербским президентом Александром Вучичем. Об этом журналист рассказал в соцсети X (Twitter).

По его словам, в ходе беседы президент Сербии высказал мнение, что война, которую НАТО ведёт против России на Украине, обрушила европейскую экономику. Карлсон развил эту мысль, вспомнив о подрыве "Северных потоков", за которыми, как он считает, стояла администрация президента США Джо Байдена. Последствия подрыва плачевные прежде всего для экономики ФРГ — крупнейшей экономики Европы. По сути, говорит Карлсон, одна страна альянса напала на другую и это негативно отражается на всех европейских странах, за исключением, возможно, России в долгосрочной перспективе. Зато усиливаются государства за пределами Европы — Китай, Турция и страны Персидского залива.

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А ранее Александр Вучич заявил, что ему гораздо важнее заботиться о своём государстве, в частности строить дороги, чем вступать в перепалку с западными СМИ из-за отказа страны присоединиться к антироссийским санкциям. Он заверил, что выполнение обещаний перед сербами по улучшению качества их жизни для него в приоритете.

Лариса Сафронова
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