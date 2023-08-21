Вучич побеседовал с Такером Карлсоном и заявил о крахе экономики Европы
Карлсон: Вучич заявил об обрушении экономики Европы из-за конфликта на Украине
Американский телеведущий Такер Карлсон и президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Кадр из видео Х / Tucker Carlson
Популярный американский телеведущий Такер Карлсон встретился в Посольстве Сербии в Будапеште с сербским президентом Александром Вучичем. Об этом журналист рассказал в соцсети X (Twitter).
По его словам, в ходе беседы президент Сербии высказал мнение, что война, которую НАТО ведёт против России на Украине, обрушила европейскую экономику. Карлсон развил эту мысль, вспомнив о подрыве "Северных потоков", за которыми, как он считает, стояла администрация президента США Джо Байдена. Последствия подрыва плачевные прежде всего для экономики ФРГ — крупнейшей экономики Европы. По сути, говорит Карлсон, одна страна альянса напала на другую и это негативно отражается на всех европейских странах, за исключением, возможно, России в долгосрочной перспективе. Зато усиливаются государства за пределами Европы — Китай, Турция и страны Персидского залива.
А ранее Александр Вучич заявил, что ему гораздо важнее заботиться о своём государстве, в частности строить дороги, чем вступать в перепалку с западными СМИ из-за отказа страны присоединиться к антироссийским санкциям. Он заверил, что выполнение обещаний перед сербами по улучшению качества их жизни для него в приоритете.