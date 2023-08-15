Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему гораздо важнее заботиться о своём государстве, в частности строить дороги, чем вступать в перепалку с западными СМИ из-за отказа страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он написал в соцсети.

"Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — отметил политик.

Строительство дороги в Сербии. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buducnostsrbijeav

В доказательство своих слов он разместил видео, на котором показал, как строительная техника работает на участке дороги. Вучич заверил, что выполнение обещаний перед сербами по улучшению качества их жизни стоит для него в приоритете, чем статья СNN, где авторы сетуют, что Белград устоял под прессингом и всё равно отказался от санкций против РФ.

Вучич заметил, что ему приходится "противостоять давлению политической и медиа полуправды и лжи", но он не собирается тратить на западных журналистов драгоценное время. "Не позволяй языку греметь, если твоя сила шепчет", — дал он совет своим недоброжелателям.