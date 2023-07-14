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13 июля, 22:17

Вучич объяснил неготовность Сербии вводить санкции против России

Вучич: Моральная позиция Сербии не позволяет ввести санкции против России

Белград не готов вводить антироссийские санкции по причине своих моральных принципов. Об этом в эфире телеканала Pink заявил сербский лидер Александр Вучич.

Сербский лидер признался, что изначально выступал против введения санкций в отношении России, так как "моральная позиция Сербии важнее всего". Вместе с этим Вучич подчеркнул, что по причине неготовности вводить ограничения Белград имеет много проблем.

"Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция", — подчеркнул президент Сербии.

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Ранее политолог Асафов заявил, что Сербия долго не выдержит давления ЕС из-за санкций против РФ. Он подчеркнул, что чем больше будет успехов у России, тем больше будет усиливаться давление на Белград.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Оксана Попова
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