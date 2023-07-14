Вучич объяснил неготовность Сербии вводить санкции против России
Вучич: Моральная позиция Сербии не позволяет ввести санкции против России
Белград не готов вводить антироссийские санкции по причине своих моральных принципов. Об этом в эфире телеканала Pink заявил сербский лидер Александр Вучич.
Сербский лидер признался, что изначально выступал против введения санкций в отношении России, так как "моральная позиция Сербии важнее всего". Вместе с этим Вучич подчеркнул, что по причине неготовности вводить ограничения Белград имеет много проблем.
"Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция", — подчеркнул президент Сербии.
Ранее политолог Асафов заявил, что Сербия долго не выдержит давления ЕС из-за санкций против РФ. Он подчеркнул, что чем больше будет успехов у России, тем больше будет усиливаться давление на Белград.
ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC