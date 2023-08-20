Президент Сербии оценил прошедшую встречу с турецким коллегой
Александр Вучич: Встреча с Эрдоганом укрепила сербско-турецкие отношения
Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште явилась очередным шагом на пути укрепления сербско-турецких отношений. Об этом он написал в соцсети.
По словам сербского лидера, они с Эрдоганом обсудили актуальные двусторонние и региональные вопросы, это важно для поддержания и без того хорошего сотрудничества государств во всех областях, представляющих взаимный интерес. Также была поднята тема сохранения мира и стабильности в регионе: Белград рассчитывает на конструктивное участие Анкары как одной из самых влиятельных сторон в этой части мира.
А ранее Александр Вучич заявил, что ему гораздо важнее заботиться о своём государстве, в частности строить дороги, чем вступать в перепалку с западными СМИ из-за отказа страны присоединиться к антироссийским санкциям. Он заверил, что выполнение обещаний перед сербами по улучшению качества их жизни стоит для него в приоритете.
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