Президент Сербии оценил прошедшую встречу с турецким коллегой

Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште явилась очередным шагом на пути укрепления сербско-турецких отношений. Об этом он написал в соцсети.

По словам сербского лидера, они с Эрдоганом обсудили актуальные двусторонние и региональные вопросы, это важно для поддержания и без того хорошего сотрудничества государств во всех областях, представляющих взаимный интерес. Также была поднята тема сохранения мира и стабильности в регионе: Белград рассчитывает на конструктивное участие Анкары как одной из самых влиятельных сторон в этой части мира.