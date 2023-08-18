Регион

Уведомления отключены

18 августа, 09:51

Вучич ждёт "колоссального давления" Запада на Сербию из-за успехов России в СВО

Вучич заявил о готовности к новому давлению Запада по вопросу российских санкций

Запад начнёт с новой силой давить на Сербию из-за отказа вводить антироссийские санкции, когда поймёт, что Москву невозможно победить в боевых действиях. Об этом сказал сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала РТС.

"Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации, вероятно, сильнейшего давления за всё время", уточнил он.

Глава Сербии признался, что Белград уже готовится к очередным проблемам с западными странами, так как становится очевидным, что Россия идёт к победе в противостоянии с Украиной. При этом Киеву не помогают даже поставки зарубежного оружия, подчеркнул Вучич.

Первым делом — дороги, угрозы Запада — потом: Вучич одним видео расставил свои приоритеты

Первым делом — дороги, угрозы Запада — потом: Вучич одним видео расставил свои приоритеты

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте будет символизировать проигрыш коллективного Запада, в том числе НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Milos Miskov

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров