Вучич ждёт "колоссального давления" Запада на Сербию из-за успехов России в СВО

Запад начнёт с новой силой давить на Сербию из-за отказа вводить антироссийские санкции, когда поймёт, что Москву невозможно победить в боевых действиях. Об этом сказал сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала РТС.

"Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации, вероятно, сильнейшего давления за всё время", — уточнил он.

Глава Сербии признался, что Белград уже готовится к очередным проблемам с западными странами, так как становится очевидным, что Россия идёт к победе в противостоянии с Украиной. При этом Киеву не помогают даже поставки зарубежного оружия, подчеркнул Вучич.