Вучич ждёт "колоссального давления" Запада на Сербию из-за успехов России в СВО
Вучич заявил о готовности к новому давлению Запада по вопросу российских санкций
Запад начнёт с новой силой давить на Сербию из-за отказа вводить антироссийские санкции, когда поймёт, что Москву невозможно победить в боевых действиях. Об этом сказал сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала РТС.
"Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации, вероятно, сильнейшего давления за всё время", — уточнил он.
Глава Сербии признался, что Белград уже готовится к очередным проблемам с западными странами, так как становится очевидным, что Россия идёт к победе в противостоянии с Украиной. При этом Киеву не помогают даже поставки зарубежного оружия, подчеркнул Вучич.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте будет символизировать проигрыш коллективного Запада, в том числе НАТО.
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