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8 сентября, 11:20

Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

<p>Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/31067" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите "Большой двадцатки", который стартует 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / Мария Захарова

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Кстати, прибыл в Нью-Дели дипломат из Дакки.

По поручению президента России Владимира Путина министр возглавляет делегацию от нашей страны. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дипломат планирует выступить в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.

Получится ли у Индии добиться отказа от осуждения СВО на саммите G20

Получится ли у Индии добиться отказа от осуждения СВО на саммите G20

Напомним, в субботу в Индии стартует двухдневный саммит "Группы двадцати". При этом российский и китайский президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие, в ответ на что их американский коллега Джо Байден выразил большое разочарование. Путин, кстати, также отказался выступать и с видеообращением. А в решении китайского лидера политолог увидел важный сигнал — демонстрацию прочности связей с Россией.

Николь Вербер
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