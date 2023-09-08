Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите "Большой двадцатки", который стартует 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / Мария Захарова
Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Кстати, прибыл в Нью-Дели дипломат из Дакки.
По поручению президента России Владимира Путина министр возглавляет делегацию от нашей страны. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дипломат планирует выступить в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.
Напомним, в субботу в Индии стартует двухдневный саммит "Группы двадцати". При этом российский и китайский президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие, в ответ на что их американский коллега Джо Байден выразил большое разочарование. Путин, кстати, также отказался выступать и с видеообращением. А в решении китайского лидера политолог увидел важный сигнал — демонстрацию прочности связей с Россией.