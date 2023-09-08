Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите "Большой двадцатки", который стартует 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Фото © t.me / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20. Обложка © t.me / Мария Захарова

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Кстати, прибыл в Нью-Дели дипломат из Дакки.