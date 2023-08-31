В отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 увидели важный сигнал

Отказавшись от поездки на грядущий саммит "Большой двадцатки", председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал прочность связей с Россией. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик, его слова приводит "Царьград".

"Такие хорошо читаемые жесты вполне в китайской стилистике. Но в контексте возможного перспективного конфликта с США за Тайвань только Россия может обеспечить Пекину не только надёжный тыл, но и военную поддержку в случае необходимости. Поэтому такие жесты вполне закономерны", — написал он в своём телеграм-канале.

Как напомнил обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, перед "Большой двадцаткой" англосаксы создали "Большую семёрку" — "закрытый клуб для управления миром, состоящий только из них самих и их союзников". Какое-то время они делали вид, что считаются с вступившей туда Россией, но "клуб G7+1 так и не стал G8".

Причём он и не мог стать таким, считает Перла. Ведь тогда площадка превратилась бы в подобие Совета Безопасности ООН, где управлять миром мешают Россия и Китай. Однако всё меняется и сегодня стало очевидно, что Запад, представленный "первым миром", более не может считаться собранием крупнейших экономик планеты.

Уже после этого зародилась идея "Большой двадцатки" — по сути, говорильни с крупнейшими незападными странами, которая, впрочем, лишена возможности принимать решения из-за серьёзных противоречий между участниками. "Сюрпризом" в этой ситуации стало БРИКС, которое "не хочет править миром, но вполне объединяет крупные независимые страны".

"Саммиты БРИКС и G20 идут друг за другом. Их можно было бы представить как равнозначные события, но выясняется, что Китай так не считает. Что для Китая G20 — не очень интересный формат и лично Си не поедет. Раз так, БРИКС выигрывает как новая "точка сборки", новая структура, где принимаются решения, значимые для всего мира", — подытожил Перла.