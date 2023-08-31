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31 августа, 16:54

В отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 увидели важный сигнал

Политолог: Отказавшись от саммита G20, Си Цзиньпин показал прочность связи с РФ

<p>Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Отказавшись от поездки на грядущий саммит "Большой двадцатки", председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал прочность связей с Россией. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик, его слова приводит "Царьград".

"Такие хорошо читаемые жесты вполне в китайской стилистике. Но в контексте возможного перспективного конфликта с США за Тайвань только Россия может обеспечить Пекину не только надёжный тыл, но и военную поддержку в случае необходимости. Поэтому такие жесты вполне закономерны", написал он в своём телеграм-канале.

Как напомнил обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, перед "Большой двадцаткой" англосаксы создали "Большую семёрку" — "закрытый клуб для управления миром, состоящий только из них самих и их союзников". Какое-то время они делали вид, что считаются с вступившей туда Россией, но "клуб G7+1 так и не стал G8".

Причём он и не мог стать таким, считает Перла. Ведь тогда площадка превратилась бы в подобие Совета Безопасности ООН, где управлять миром мешают Россия и Китай. Однако всё меняется и сегодня стало очевидно, что Запад, представленный "первым миром", более не может считаться собранием крупнейших экономик планеты.

Уже после этого зародилась идея "Большой двадцатки" — по сути, говорильни с крупнейшими незападными странами, которая, впрочем, лишена возможности принимать решения из-за серьёзных противоречий между участниками. "Сюрпризом" в этой ситуации стало БРИКС, которое "не хочет править миром, но вполне объединяет крупные независимые страны".

"Саммиты БРИКС и G20 идут друг за другом. Их можно было бы представить как равнозначные события, но выясняется, что Китай так не считает. Что для Китая G20 не очень интересный формат и лично Си не поедет. Раз так, БРИКС выигрывает как новая "точка сборки", новая структура, где принимаются решения, значимые для всего мира", подытожил Перла.

Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

Напомним, по данным Reuters, Си Цзиньпин не будет присутствовать на грядущем саммите "Большой двадцатки". Ожидается, что страну на мероприятии будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Матвей Константинов
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