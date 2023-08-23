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23 августа, 15:09

Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

На саммите БРИКС охрана по ошибке скрутила опоздавшего помощника Си Цзиньпина

На саммите БРИКС, который в эти дни проходит в Йоханнесбурге, охрана по ошибке скрутила помощника председателя КНР Си Цзиньпина. Видео инцидента появилось в Сети.

Охрана по ошибке скрутила помощника председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС. Видео © Twitter / Lazikkkk

Всё произошло во время прибытия лидеров стран на мероприятие. На кадрах видно, как Си Цзиньпин идёт по красной дорожке, а позади него развернулась нешуточная борьба. Один из помощников председателя КНР отстал от него. Пытаясь догнать начальника в зале заседаний, китайский чиновник вызвал подозрение у охраны. В результате секьюрити остановил помощника Си Цзиньпина, не дал ему прохода и закрыл дверь. Сам лидер Поднебесной обернулся, но увидел, что за ним никто не идёт, а дверь закрыта.

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На саммите БРИКС приготовили именную коробку с эксклюзивным вином для Путина

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир всё ещё преследует менталитет холодной войны, а геополитическая обстановка становится напряжённой. Об этом он сообщил, выступая на саммите БРИКС в ЮАР.

Обложка ©

Twitter / Lazikkkk

Иван Косицын
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