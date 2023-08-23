Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

Всё произошло во время прибытия лидеров стран на мероприятие. На кадрах видно, как Си Цзиньпин идёт по красной дорожке, а позади него развернулась нешуточная борьба. Один из помощников председателя КНР отстал от него. Пытаясь догнать начальника в зале заседаний, китайский чиновник вызвал подозрение у охраны. В результате секьюрити остановил помощника Си Цзиньпина, не дал ему прохода и закрыл дверь. Сам лидер Поднебесной обернулся, но увидел, что за ним никто не идёт, а дверь закрыта.