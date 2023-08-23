На саммите БРИКС приготовили именную коробку с эксклюзивным вином для Путина

Для лидеров стран – участниц саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приготовили подарочные наборы с эксклюзивным южноафриканским вином. Несмотря на отсутствие на встрече российского лидера Владимира Путина, именную коробку оставили и для него.