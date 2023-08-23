На саммите БРИКС приготовили именную коробку с эксклюзивным вином для Путина
Для лидеров стран – участниц саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приготовили подарочные наборы с эксклюзивным южноафриканским вином. Несмотря на отсутствие на встрече российского лидера Владимира Путина, именную коробку оставили и для него.
Как пишет телеграм-канал "Вы слушали Маяк", южноафриканская компания Veenwouden для саммита БРИКС в Йоханнесбурге выпустила специальное вино. На этикетке отмечено, что вино относится к "коллекции BRICS".
Для саммита в ЮАР местная компания выпустила специальное вино. Фото © Telegram / Вы слушали Маяк
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на бизнес-форуме в рамках саммита по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС. Он также пригласил бизнесменов стран на ВЭФ во Владивосток. Сегодня глава государства предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани, поблагодарил организацию за стремление помочь урегулированию на Украине, а также раскрыл причины кризиса в Незалежной и обозначил главную цель РФ.
Telegram / Вы слушали Маяк