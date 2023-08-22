Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин в рамках видеообращения к Деловому форуму БРИКС пригласил представителей бизнеса государств этого объединения на Восточный экономический форум (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке 10–13 сентября.

"Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию", — отметил он.

Президент России добавил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, которые представляют интерес и для бизнес-сообщества государств БРИКС.