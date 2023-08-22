Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС во Владивосток
Путин пригласил представителей бизнеса государств БРИКС на ВЭФ во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин в рамках видеообращения к Деловому форуму БРИКС пригласил представителей бизнеса государств этого объединения на Восточный экономический форум (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке 10–13 сентября.
"Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию", — отметил он.
Президент России добавил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, которые представляют интерес и для бизнес-сообщества государств БРИКС.
Даты проведения Восточного экономического форума ранее назвал советник президента Антон Кобяков. ВЭФ был учреждён указом Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году участники ВЭФ подписали инвестиционные контракты на общую сумму более 3,2 триллиона рублей.