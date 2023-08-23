Путин раскрыл причины кризиса на Украине
Путин: Желание Запада сохранить гегемонию в мире привело к кризису на Украине
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно стремление некоторых западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.
Путин — о причинах кризиса на Украине. Видео © LIFE
"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжёлому кризису на Украине", — указал российский лидер.
Путин добавил, что была развязана жестокая война на истребление, которая продолжалась восемь лет. Целью России на Украине является именно прекращение войны Киева против мирных жителей, подчеркнул глава государства.
"Была развязана война. Война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет", — добавил Путин.
Напомним, саммит БРИКС проходит в ЮАР, в Йоханнесбурге, с 22 по 24 августа. Мероприятие станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на саммите по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС, назвав условия возвращения РФ к зерновой сделке и пригласив бизнесменов стран БРИКС на ВЭФ во Владивосток.
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