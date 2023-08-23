Президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно стремление некоторых западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

Путин — о причинах кризиса на Украине. Видео © LIFE

"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжёлому кризису на Украине", — указал российский лидер.

Путин добавил, что была развязана жестокая война на истребление, которая продолжалась восемь лет. Целью России на Украине является именно прекращение войны Киева против мирных жителей, подчеркнул глава государства.