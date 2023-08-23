Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран
Пятёрка БРИКС утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой укрепляется. При этом объединение выступает в пользу формирования многополярного порядка и против гегемонии и исключительности стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС.
"Мы против гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате политики продолжающегося неоколониализма. Именно стремление некоторых стран сохранить гегемонию эту и привело к тяжёлому кризису на Украине", — подчеркнул Путин.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на мероприятии по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС, назвав условия возвращения РФ к зерновой сделке и пригласив бизнесменов стран БРИКС на ВЭФ во Владивосток.