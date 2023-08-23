Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран

Пятёрка БРИКС утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой укрепляется. При этом объединение выступает в пользу формирования многополярного порядка и против гегемонии и исключительности стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС.