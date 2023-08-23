"Они просто врут": Захарова обвинила США во лжи после заявления о БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США во лжи, после того как Вашингтон отказался считать организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) геополитическим соперником. Дипломат подчеркнула, что блок стал сообществом "реальных достижений", а проходящий в ЮАР саммит — "эпохальным событием, задающим тон мировой повестке".

"Они [США] просто врут. Мы представляем для них угрозу. Именно тем, что производим, созидаем и равноправно справедливо этим делимся. Как мы делились своими энергетическими ресурсами и готовы были это делать", — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.