"Они просто врут": Захарова обвинила США во лжи после заявления о БРИКС
Захарова назвала ложью слова Салливана о том, что США не видят в БРИКС соперника
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США во лжи, после того как Вашингтон отказался считать организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) геополитическим соперником. Дипломат подчеркнула, что блок стал сообществом "реальных достижений", а проходящий в ЮАР саммит — "эпохальным событием, задающим тон мировой повестке".
"Они [США] просто врут. Мы представляем для них угрозу. Именно тем, что производим, созидаем и равноправно справедливо этим делимся. Как мы делились своими энергетическими ресурсами и готовы были это делать", — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что американские власти не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника.
Напомним, саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. В число приглашённых участников вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин уже обратился к участникам бизнес-форума по видеосвязи, а в ЮАР лично прибыл глава МИД Сергей Лавров.
VK / МИД России