Путин назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине

Действия России на Украине продиктованы исключительно желанием положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине. Видео © LIFE

"Наши действия на Украине продиктованы одним — положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе," — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое проходит в Йоханнесбурге.