Путин назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине
Действия России на Украине продиктованы исключительно желанием положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине. Видео © LIFE
"Наши действия на Украине продиктованы одним — положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе," — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое проходит в Йоханнесбурге.
В своей речи российский лидер также подчеркнул, что страны БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран, но за формирование многополярного порядка.
Напомним, саммит БРИКС проходит в ЮАР в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Мероприятие станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на саммите по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС, назвав условия возвращения РФ к зерновой сделке и пригласив бизнесменов стран БРИКС на ВЭФ во Владивосток.