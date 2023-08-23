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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 10:06
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Путин назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине

Действия России на Украине продиктованы исключительно желанием положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами против мирного населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС назвал прекращение войны Киева против мирных жителей целью РФ на Украине. Видео © LIFE

"Наши действия на Украине продиктованы одним — положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе," — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое проходит в Йоханнесбурге.

Путин: Ситуация на Украине — пример политики Запада по подливанию масла в огонь
Путин: Ситуация на Украине — пример политики Запада по подливанию масла в огонь

В своей речи российский лидер также подчеркнул, что страны БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран, но за формирование многополярного порядка.

Напомним, саммит БРИКС проходит в ЮАР в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Мероприятие станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на саммите по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС, назвав условия возвращения РФ к зерновой сделке и пригласив бизнесменов стран БРИКС на ВЭФ во Владивосток.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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