Путин: Ситуация на Украине — пример политики Запада по подливанию масла в огонь

Ситуация на Украине является примером политики Запада по "подливанию масла в огонь". Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам конференции по международной безопасности в Москве. Российский лидер отметил, что США и их союзники пытаются разжечь конфликт ещё больше, втянуть в него третьи страны.

"К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", — сказал глава государства.

Путин назвал ситуацию на Украине примером политики Запада по "подливанию масла в огонь". Видео © Пресс-служба Кремля

Большинство государств, отметил Владимир Путин, готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Это способствует и целям глобального развития, и повышению качества жизни и благосостояния миллионов простых людей.