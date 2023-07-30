Путин заявил об иссякающем на Украине мобилизационном ресурсе
Путин заявил, что из-за мобилизации на Украине скоро некому будет работать
Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, из-за чего на территории Незалежной скоро будет некому работать. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
"Сейчас мы зафиксировали, в плен взяли несколько человек, — сформировали войска, подразделения из технического персонала обслуживания самолётов и авиационной техники. Это говорит о чём? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается", — подчеркнул президент.
Путин обратил внимание и на то, что результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там "все мобилизованы" и скоро некому будет работать.
На днях Верховная рада вновь продлила на Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток, до 15 ноября. Такое решение, в соответствии с украинской конституцией, не позволит провести в стране парламентские выборы, ранее назначенные на октябрь текущего года. Их перенесут на другую дату.
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